Samsung Galaxy S10e e Sony Xperia 5 tra gli smartphone in offerta su Amazon oggi

Tra le offerte Amazon di oggi 25 gennaio segnaliamo due ottimi smartphone proposti ad un prezzo particolarmente vantaggioso. La prima offerta da tenere in considerazione vede come protagonista il Samsung Galaxy S10e, la versione “compatta” del top di gamma 2019 di casa Samsung che, come noto, non avrà un erede diretto (la gamma S20 partirà da 6.2 pollici).

Il Samsung Galaxy S10e è acquistabile in questo week end ad un prezzo di appena 431 Euro. Lo smartphone è venduto da NEOPHONIA e spedito da Amazon. Si tratta di una delle offerte più vantaggiose, in assoluto, relative al Galaxy S10e. Se state cercando uno smartphone compatto di fascia alta, quest’offerta è da cogliere al volo. Ecco il link per sfruttare l’offerta di oggi dedicata all’ottimo Galaxy S10e.

Da segnalare, inoltre, anche l’offerta dedicata al Sony Xperia 5, top di gamma della casa nipponica presentato lo scorso mese di settembre. Lo smartphone viene proposto oggi da Amazon con un prezzo di 599 Euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon e può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 855 e su di un display in 21:9 da 6.1 pollici. Ecco il link per sfruttare l’offerta dedicata a Xperia 5.