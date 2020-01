Nuova offerta TIM con 70 GB a 7,99 Euro al mese disponibile dal 27 gennaio

A partire dal prossimo 27 gennaio, secondo alcune indiscrezioni di queste ore, TIM renderà disponibile una nuova offerta con minuti illimitati e ben 70 GB al costo di 7,99 Euro al mese. L’offerta in questione è un’evoluzione dell’attuale TIM Supreme New (con minuti illimitati e 50 GB a 5,99 Euro al mese) a cui il cliente può aggiungere l’opzione TIM Star 20 GB (dal costo di 2 Euro al mese).

La nuova offerta TIM da 70 GB al mese è una tariffa di tipo “operator attack”, riservata ai clienti Iliad o di operatori virtuali che effettuano il passaggio a TIM (sono esclusi i clienti ho., Kena e Lycamobile). Questa promozione potrebbe, inoltre, essere disponibile anche in versione “winback” risultando quindi attivabile dagli ex clienti TIM passati ad altri operatori.

Da notare che, grazie all’opzione TIM Star 20 GB, i clienti che attivano quest’offerta potranno contare su bonus aggiuntivi inclusi nel prezzo come i servizi LoSai e ChiamaOra e il Piano Base TIM Base e Chat. L’offerta in questione presenta un costo di attivazione variabile in base al rivenditore dove viene effettuata la richiesta di passaggio. Per maggiori informazioni, il consiglio è di recarsi in un centro TIM a partire da lunedì 27 gennaio per richiedere maggiori informazioni.