Nokia 9.2 PureView: il nuovo top di gamma potrebbe debuttare al MWC 2020

Secondo le ultime indiscrezioni di queste ore, HMD Global potrebbe presentare in via ufficiale il nuovo Nokia 9.2 PureView in occasione del Mobile World Congress 2020 di Barcellona, in programma nel corso del prossimo mese di febbraio, e non nel secondo semestre dell’anno in corso, come precedentemente emerso nelle indiscrezioni dei giorni scorsi.

Il nuovo Nokia 9.2 PureView potrebbe, quindi, arrivare sul mercato già in primavera garantendo al marchio Nokia di rientrare nel settore dei top di gamma Android dopo il fallimento del progetto Nokia 9 PureView, un dispositivo che ha ottenuto uno scarso successo a causa di diversi problemi tecnici e di un SoC inferiore rispetto alla concorrenza.

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo Nokia 9.2 PureView potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 e sul supporto al 5G. Resta da capire quali saranno le caratteristiche del comparto fotografico. Lo smartphone dovrebbe presentare diversi sensori fotografici ma dovrebbe abbandonare le soluzioni introdotte con il Nokia 9 PureView proponendo un approccio differente.

HMD Global dovrebbe poter contare su di una partnership con Toshiba per la realizzazione del comparto fotografico del nuovo Nokia 9.2 PureView. Maggiori dettagli in merito allo smartphone arriveranno nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.