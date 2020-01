Surface Laptop 3 in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon

Tra le offerte Amazon di oggi 27 gennaio c’è spazio anche per l’ottimo ultrabook Surface Laptop 3 che viene proposto al prezzo più basso di sempre risultando uno dei prodotti più interessanti della sua categoria in questo momento. Attualmente, il Laptop 3 è disponibile in offerta a 999 Euro.

L’offerta di oggi riguarda la versione “base” del Laptop 3 che può contare su di un display da 13.5 pollici e sul processore Intel Core i5 di 10° generazione supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage SSD. Chi non ha esigenze particolari in termini di storage, può valutare con molta attenzione l’acquisto di questa configurazione in sconto oggi su Amazon dell’ultrabook di Microsoft.

Il Surface Laptop 3 in offerta è venduto e spedito da Amazon con la possibilità di sfruttare la consegna in 1 giorno. Ecco il link per sfruttare la promozione di oggi.

Attualmente, per un upgrade della memoria interna è necessario un esborso di 250 Euro. Il Surface Laptop 3 con 256 GB di storage interno, infatti, può essere acquistato a 1249 Euro. Anche in questo caso si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon. Ecco il link per questa configurazione dell’ultrabook.