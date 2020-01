Contrordine, anche Huawei Y9 2019 riceverà Android 10

Molti di voi ricorderete che un paio di settimane fa Huawei, sollecitata da tanti suoi utenti, diramò una lista in cui erano elencati gli smartphone che non riceveranno l’aggiornamento alla EMUI 10 basata su Android 10. Tra questi c’era anche Huawei Y9 2019 che, decisamente a sorpresa, rientra in gioco in queste ore.

Lo spunto arriva dall’account Twitter ufficiale del colosso cinese, @HuaweiMobile, che ha annunciato l’arrivo di Android 10 sul device in questione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, quindi non conosciamo le tempistiche del major update su Huawei Y9 2019 quindi c’è soltanto da attendere la prima mossa concreta in tal senso, come ad esempio l’inizio del programma di beta testing.

Non ci aspettiamo di certo un rilascio a breve termine, ma la notizia è comunque degna di nota. Huawei Y9 2019 era stato escluso per presunti limiti dal punto di vista hardware ma, a conti fatti, potrà comunque usufruire di numerose nuove feature previste sulla EMUI 10, come la nuova versione della GPU Turbo.

Vale la pena ricordare gli altri smartphone Huawei e Honor che non si godranno Android 10: spiccano i nomi di Honor 9, 9 Lite, 8 Max oltre a quelli di Huawei P20 Lite, Nova 3 e Nova 3i.

