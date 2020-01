Motorola Razr: un video ufficiale chiarisce il funzionamento del display

Il nuovo Motorola Razr è pronto a fare il suo debutto sul mercato. Il nuovo smartphone con display pieghevole di Motorola, che riprende il design “a conchiglia” dello storico Razr, arriverà in Italia in esclusiva con TIM con gli utenti che potranno acquistare il device in un’unica soluzione o abbinarlo ad una tariffa con 30 rate mensili.

In attesa del debutto ufficiale, Motorola ha rilasciato un nuovo video dedicato al suo Motorola Razr chiarendo alcuni aspetti centrali sul funzionamento del dispositivo e del display pieghevole. Nel video viene chiarito che il Razr è idrorepellente e, se bagnato, va pulito con un panno asciutto.

Il video chiarisce che il Motorola Razr è progettato per piegarsi, seguendo il particolare design del display, e quindi la presenza di una superficie irregolare (caratterizzata da protuberanze o gobbe) rientra nel normale funzionamento del display e non deve allarmare gli utenti.

Motorola, inoltre, invia gli utenti a non utilizzare pellicole protettive aggiuntive per il display del Motorola Razr. Lo smartphone, ricorda Motorola, va sempre chiuso primo di essere messo in tasca o in borsa al fine di evitare rischi di danni al display.

Ecco il video ufficiale dedicato al nuovo Razr diffuso in queste ore da Motorola.