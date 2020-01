POCO X2: l’erede del Pocophone arriva il 4 febbraio, ecco le specifiche

Nel corso di un evento in programma il prossimo 4 febbraio in India si terrà la presentazione del nuovo POCO X2, nuovo smartphone sviluppato da POCO, brand indipendente di Xiaomi che, nel 2018, fece parlare molto di sé grazie al progetto Pocophone, smartphone con specifiche “da top di gamma” proposto ad un prezzo particolarmente contenuto.

POCO è recentemente tornato in attività, diventando a tutti gli effetti un brand indipendente da Xiaomi, e si prepara a rilanciare la sua presenza sul mercato con il nuovo POCO X2. Lo smartphone, che potrebbe non arrivare in Europa, potrà contare su specifiche tecniche molto interessanti. Al momento, è confermata la presenza di un SoC Snapdragon, che secondo le prime indiscrezioni dovrebbe essere lo Snapdragon 730G, supportato da un sistema di raffreddamento a liquido.

Il nuovo POCO X2 potrà contare su di un display ad elevato refresh rate (probabilmente 120 Hz). A completare le specifiche tecniche dovrebbero essere 8 GB di RAM, 256 GB di storage ed una batteria da 4500 mAh. Da notare, inoltre, che il comparto fotografico dovrebbe includere il sensore Sony IMX686 da 64 Megapixe, già visto sul Redmi K30.

Maggiori dettagli in merito al POCO X2 arriveranno nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per saperne di più.