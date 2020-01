Buono Amazon da 5 Euro in regalo, ecco come ottenerlo

A partire da oggi torna la promozione che permette agli utenti iscritti ad Amazon.it di poter ottenere un buono sconto da 5 Euro da utilizzare per fare acquisti sullo store scegliendo tra qualsiasi prodotto in vendita. La promozione, nello specifico, riguarda Prime Video.

Gli utenti che, con il proprio account, effettueranno l’accesso ad Amazon Prime Video, il servizio di streaming di Amazon incluso per tutti i clienti Amazon Prime, potranno ottenere il buono sconto da 5 Euro semplicemente guardando 5 minuti di un film o di una serie TV senza interruzioni ed escludendo anteprime e trailer.

Il buono sconto da 5 Euro verrà aggiunto all’account dell’utente nel giro di quattro settimane. La promozione non è accessibile a tutti i clienti Amazon. Chi ha già utilizzato Prime Video, infatti, non potrà ottenere il buono sconto da 5 Euro.

Per verificare se il proprio account può partecipare alla promozione per ottenere un buono Amazon da 5 Euro è possibile cliccare il link qui di sotto. In caso positivo, basterà seguire le istruzioni indicate per sbloccare il buono sconto che verrà accreditato sul proprio account Amazon.