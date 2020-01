Nokia: il lancio del nuovo top di gamma è ancora lontano

A differenza delle indiscrezioni dei mesi scorsi, gli ultimi rumors confermano che il nuovo top di gamma di Nokia è ancora lontano. Il brand finlandese, infatti, dovrebbe presentare l’erede del Nokia 9 PureView soltanto nel corso della seconda metà del 2020.

Se questi rumors saranno confermati, quindi, l’ipotesi di poter registrare il debutto del nuovo flagship Nokia al Mobile World Congress 20202 sfumerebbe e sarebbe necessario attendere ancora molti mesi prima di poter registrare il debutto dell’erede dello sfortunato Nokia 9 PureView, device arrivato sul mercato quasi un anno fa senza però registrare il successo sperato a causa di un comparto tecnico abbastanza deludente.

Nokia dovrebbe presentare uno smartphone di fascia medio-alta (il nuovo 8.2?) in occasione del Mobile World Congress 2020. Il device in questione potrebbe contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 765G e sul supporto al 5G ponendosi, quindi, come una buona alternativa economica ai top di gamma Android in arrivo nel corso delle prossime settimane.

Il futuro flagship di Nokia, invece, arriverà solo nei prossimi mesi e potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865. Maggiori dettagli in merito ai nuovi smartphone di Nokia arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti su quelle che saranno le mosse del brand finlandese.