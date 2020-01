Samsung Galaxy Note 10 Lite si mostra nelle prime immagini reali

Tra le principali novità in arrivo nel corso del mese di gennaio 2020 per il settore smartphone troviamo, senza dubbio, il nuovo Samsung Galaxy Note 10 Lite. Lo smartphone, da tempo al centro di rumors ed indiscrezioni, dovrebbe debuttare in occasione del CES 2020 di Las Vegas, al via la prossima settimana, insieme al Galaxy S10 Lite ed alla variante 5G del Galaxy Tab S6.

In queste ore, in attesa del debutto ufficiale, sono emerse online le prime immagini reali del nuovo Samsung Galaxy Note 10 Lite che ci vanno a confermare, oltre al nome del progetto, anche alcuni elementi chiave della scheda tecnica come la presenza della S-Pen e di una tripla fotocamera posteriore.

Il nuovo Samsung Galaxy Note 10 Lite avrà un display con foro, collocato in posizione centrale, per la fotocamera anteriore e dovrebbe presentare un sensore di impronte digitali sotto il display. A gestire il funzionamento del device ci sarà il SoC Exynos 9810, lo stesso SoC montato dal Galaxy Note 9 presentato nella seconda metà del 2018. A completare le specifiche dovremmo trovare 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Maggiori dettagli sul nuovo device di Samsung arriveranno nel corso dei prossimi giorni.

Ecco le prime immagini reali del nuovo Samsung Galaxy Note 10 Lite: