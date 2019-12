Samsung Galaxy A50 e A40: l’aggiornamento ad Android 10 potrebbe arrivare prima del previsto

Secondo nuove indiscrezioni di queste ore, Samsung potrebbe anticipare il rilascio dell’aggiornamento ad Android 10 per Samsung Galaxy A40 e Samsung Galaxy A50, i due mid-range che la casa coreana ha presentato ad inizio 2019 e che in questi mesi hanno ottenuto un enorme successo commerciale caratterizzandosi come le principali opzioni della gamma Samsung con un prezzo inferiore ai 300 Euro.

Al momento, l’avvio del rollout dell’aggiornamento ad Android 10 con One UI 2.0 per Samsung Galaxy A50 e A40 è fissato per il mese di aprile. I rumors di queste ore confermano, invece, che l’aggiornamento alla più recente versione di Android dovrebbe arrivare già nel corso del mese di marzo. L’aggiornamento in questione è molto importante per i possessori di A50 e A40 in quanto i due smartphone non dovrebbero ricevere ulteriori major update in futuro con il supporto software che continuerà con il rilascio di aggiornamenti di sicurezza periodici.

Prima di chiudere, segnaliamo che il sia A50 che A40 possono essere acquistati oggi ad un prezzo decisamente interessante. A50 costa oramai meno di 250 Euro mentre il compatto A40 può contare su di un prezzo inferiore ai 200 Euro. Ecco i link per le migliori offerte sui due smartphone: