Sony potrebbe svelare la nuova Playstation 5 tra pochi giorni

Sony potrebbe stupire il mondo tech e presentare, in anteprima assoluta, la nuova Playstation 5 nel corso dei prossimi giorni. La nuova console next-generation di Sony, infatti, potrebbe essere esposta in occasione del CES 2020 di Las Vegas, l’annuale fiera dedicata all’elettronica di consumo che prenderà il via tra una settimana in Nevada.

Al momento, non c’è ancora una conferma ufficiale in merito al debutto della Playstation 5 al CES 2020. Si tratta, in ogni caso, di un’ipotesi non ancora smentita ufficialmente. Sony, infatti, potrebbe svelare la sua nuova console next-generation anche solo come teaser, andando così a rispondere a Microsoft che ha svelato la nuova Xbox Series X. Di certo, Sony terrà una conferenza in occasione del CES 2020. L’evento è accompagnato dalla frase “The future is coming”.

Per il momento, in merito alla nuova Playstation 5 sono circolati diversi rumors. La nuova console dovrebbe presentare una potenza di poco inferiore ai 10 Teraflops andando ad utilizzare un SoC Ryzen con architettura Zen 2 a 7 nm che sarà supportato da un SSD, una delle principali novità della scheda tecnica rispetto alla PS4 che monta ancora un lentissimo hard disk meccanico.

Per ora non ci resta che attendere la prossima settimana per verificare se Sony davvero sceglierà il CES 2020 per svelare in anteprima la nuova Playstation 5.