Samsung Galaxy Note 9: parte il rollout dell’aggiornamento ad Android 10

Il 2019 si chiude con il botto per Samsung che, proprio in queste ultime ore dell’anno, ha dato il via al rollout dell’aggiornamento alla versione stabile di Android 10 con One UI 2.0 per l’ex top di gamma Samsung Galaxy Note 9 che continua a rappresentare uno dei dispositivi più apprezzati sul mercato, grazie al supporto alla S-Pen.

Ricordiamo che Samsung aveva annunciato il rilascio di Android 10 per il Samsung Galaxy Note 9 per il mese di gennaio. La casa coreana è riuscita ad accelerare i tempi ed a avviare in anticipo il rollout della versione stabile di questo atteso update per l’ex top di gamma della casa coreana. Il nuovo update introduce le novità di Android 10, la nuova UI e le patch di sicurezza aggiornate al mese di dicembre 2019.

Da notare, in ogni caso, che, al momento, Android 10 è in via di distribuzione solo per gli utenti iscritti al beta testing. Tutti gli altri possessori di Samsung Galaxy Note 9 dovrebbero iniziare a ricevere l’atteso aggiornamento alla nuova versione di Android nel corso dei primi giorni del prossimo anno.

L’update viene distribuito, naturalmente, via OTA e gli utenti possono verificare la disponibilità dell’aggiornamento recandosi in Impostazioni e poi nella sezione Aggiornamenti. Maggiori dettagli in merito alla disponibilità in Italia dell’atteso aggiornamento arriveranno nei prossimi giorni.