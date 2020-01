Nokia presenterà tre nuovi smartphone il 23/2

Appuntamento al prossimo 23 febbraio per le novità in arrivo da Nokia. Il marchio finlandese, infatti, ha confermato la sua presenza al Mobile World Congress 2020 di Barcellona con un evento di lancio in cui verranno svelate le novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi.

In attesa di ulteriori conferme ufficiali, possiamo già anticipare che al Mobile World Congress verranno svelati tre nuovi smartphone Nokia. La novità più attesa è senza dubbio il nuovo Nokia 8.2 5G, il nuovo smartphone con Snapdragon 765G e supporto al 5G che, secondo le prime indiscrezioni, arriverà sul mercato europeo con un prezzo di 499 Euro. A completare le specifiche del nuovo Nokia 8.2 5G troveremo 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno e, probabilmente, un display AMOLED con fotocamera a scomparsa.

In rampa di lancio di sono anche due smartphone più economici, il Nokia 5.2 ed il Nokia 1.3. Per quanto riguarda il 5.2, il device dovrebbe presentare un display LCD da 6.2 pollici con Snapdragon 632 supportato da 3/4 GB di RAM. Lo smartphone dovrebbe costare circa 169 Euro. Il nuovo 1.3, invece, sarà un nuovo Android Go ed arriverà sul mercato con un prezzo inferiore a 100 Euro.

Ulteriori aggiornamenti suo nuovi smartphone Nokia in arrivo sul mercato nelle prossime settimane dovrebbero emergere online già nei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.