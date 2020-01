Nokia: il nuovo top di gamma si chiamerà Nokia 9.2 ed arriverà tra diversi mesi

Si fanno sempre più chiari i piani di Nokia per il suo futuro. Il brand finlandese, gestito da HMD Global, sta lavorando al suo prossimo top di gamma. Lo smartphone in questione arriverà sul mercato con il nome di Nokia 9.2 (probabilmente accompagnato dalla denominazione “PureView”) confermando la volontà dell’azienda di “saltare” il Nokia 9.1.

Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo Nokia 9.2 dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del secondo semestre del 2020. La presentazione ufficiale potrebbe avvenire nel corso del mese di giugno ma l’avvio delle vendite potrebbe non essere immediato. Lo smartphone potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 e sul supporto 5G.

Rispetto ad altri top di gamma, come i nuovi Galaxy S20, il nuovo Nokia 9.2 potrebbe adottare un prezzo leggermente più basso per evitare la concorrenza diretta e tentare di incrementare, il più possibile, i volumi di vendita. Al momento, in ogni caso, le informazioni sul progetto sono poche.

Lo smartphone dovrebbe presentare un comparto fotografico completamente rivisto rispetto a quello del Nokia 9 PureView, progetto ambizioso ma che, per vari fattori, è stato davvero fallimentare. Maggiori dettagli sul nuovo top di gamma del brand finlandese arriveranno, di certo, nelle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.