Come funzionano gli acquisti a rate su Amazon Italia

Da pochi giorni, Amazon Italia ha reso disponibile per i suoi utenti la possibilità di effettuare acquisti a rate, senza costi aggiuntivi e spese extra per attivare un finanziamento e senza la necessità di presentare particolari documenti per ottenere il pagamento dilazionato.

Dopo le prime ore di test, il funzionamento dell’acquisto a rate su Amazon Italia è diventato più chiaro grazie alla pagina di supporto disponibile su Amazon.it che spiega, nei minimi dettagli, come fare acquisti a rate su Amazon in modo molto semplice.

La possibilità di acquistare a rate, suddividendo il pagamento in 5 rate (al momento, questa sembrerebbe l’unica opzione disponibile ma le cose potrebbero cambiare, viene visualizzata solo per i prodotti che effettivamente permettono tale opzione di pagamento.

Amazon specifica che l’acquisto a rate è disponibile solo per i prodotti nuovi (quindi non per i prodotti del Warehouse Deals) e per i Dispositivi Amazon nuovi e ricondizionati. Da notare, inoltre, che, in questa prima fase, l’opzione di acquisto a rate è disponibile solo per alcuni utenti e solo su di una limitata selezione di prodotti.

Per poter usufruire dell’acquisto a rate con Amazon Italia è necessario essere residenti in Italia ed avere un account Amazon attivo da almeno un anno. Bisogna poi utilizzare una carta di credito o una carta di debito valida con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata. Non sono ammesse carte prepagate.