Samsung Galaxy Fold 2 si farà: ecco specifiche e possibile data di uscita

Nel corso dell’evento in programma il prossimo 11 febbraio, in parallelo alla presentazione dei nuovi Galaxy S20, ci sarà anche il debutto del nuovo Galaxy Z Flip, smartphone dotato di un display pieghevole e di un design che ricorderà quello del nuovo Motorola Razr.

Il nuovo Galaxy Z Flip non sarà l’erede diretto dello sfortunato Galaxy Fold. La casa coreana, infatti, sta lavorando ad una seconda generazione del suo smartphone con display pieghevole che arriverà sul mercato verso la metà del 2020 e potrà contare su specifiche da vero top di gamma.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, dopo il Galaxy Z Flip ci sarà anche il Samsung Galaxy Fold 2. Lo smartphone potrà contare su di un display pieghevole da 8 pollici con un design simile a quello del Galaxy Fold. Tra le specifiche tecniche ci sarà anche il SoC Qualcomm Snapdragon 865 ed il supporto al 5G oltre al sensore fotografico da 108 Megapixel che troveremo solo sul Galaxy S20 Ultra.

Ulteriori dettagli in merito al nuovo Samsung Galaxy Fold 2 potrebbero emergere già nel corso delle prossime settimane. Per ora, in ogni caso, non ci resta che attendere l’evento di presentazione che Samsung terrà il prossimo 11 febbraio per scoprire il nuovo Z Flip e la nuova gamma S20.