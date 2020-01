Playstation Plus: abbonamento annuale scontato del 25%

Sony ha lanciato per il mese di gennaio una nuova promozione riservata all’abbonamento Playstation Plus, necessario per giocare online con le console PS4 e PS4 Pro e con la futura Playstation 5 in uscita sul finire del 2020. Sino al prossimo 13 gennaio, infatti, sarà possibile acquistare l’abbonamento annuale al Playstation Plus con uno sconto del 25%.

L’abbonamento annuale, che di norma ha un costo di 59,99 Euro, potrà essere acquistato a 44,99 Euro. L’offerta è disponibile tramite il PS Store ed altri rivenditori. Se siete interessati ad attivare l’abbonamento al Playstation Plus a prezzo scontato segnaliamo che c’è la possibilità di acquistare l’abbonamento al prezzo scontato di 44,99 Euro direttamente su Amazon. L’utente riceverà il codice per riscattare l’abbonamento direttamente via e-mail, subito dopo l’acquisto.

Ecco il link per completare l’acquisto:

Oltre alla possibilità di giocare online e di acquistare titoli digitali con sconti esclusivi, l’abbonamento Playstation Plus mette a disposizione degli utenti due giochi gratis in regalo ogni mese. Per il mese di gennaio, i giochi offerti in regalo da Sony sono Uncharted: The Nathan Drake Collection e Goat Simulator.

Ribadiamo che la promozione dedicata all’abbonamento Playstation Plus sarà disponibile sino al prossimo 13 gennaio. Il tempo per attivare l’abbonamento ad un prezzo scontato non è quindi tantissimo.