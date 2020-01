Pubblicità su WhatsApp nel 2020, ecco cosa c’è da sapere

Della pubblicità su WhatsApp si parla, tra bufale e notizie più affidabili, da diversi mesi. Il 2020 potrebbe essere davvero l’anno della svolta in questo senso, visto che le conferme su un approdo delle inserzioni pubblicitarie sulla celebre app di messaggistica istantanea arrivano da più parti.

Ci sono comunque da ricordare diversi aspetti di quella che sarà una mini-rivoluzione e non un cambiamento massiccio come in molti temono. Per prima cosa, è doveroso sottolineare che l’arrivo della pubblicità su WhatsApp non ha una data ufficiale, né da Facebook sono arrivati indizi su questo particolare.

Chi teme poi l’invasione degli annunci anche nelle chat (singole o di gruppo) o nella schermata principale può – almeno per il momento – dormire sonni tranquilli: WhatsApp punterà inizialmente ad integrare le pubblicità soltanto nella visualizzazione delle storie dei propri contatti, ad intervalli più o meno regolari. Insomma, si punta a non creare troppo scompiglio anche se un arrivo a pieno regime delle pubblicità sull’app non è affatto escluso per il futuro.

D’altro canto c’è da ribadire che WhatsApp è intenzionata a confermare a lungo la sua natura gratuita: ad oggi non è previsto neppure il pagamento di una piccola cifra per rimuovere i futuri annunci pubblicitari dalle storie. Dal punto di vista della coerenza, davvero nulla da obiettare.