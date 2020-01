Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: l’aggiornamento ad Android 10 arriva in Italia

In queste ore iniziano ad arrivare le prime conferme in merito alla disponibilità dell’aggiornamento ad Android 10 in Italia per gli ex top di gamma Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, due smartphone molto diffusi che, finalmente, possono contare sull’atteso major update che introduce la nuova versione del sistema operativo e la nuova One UI 2.0, nuova interfaccia di Samsung. Da notare anche la presenza delle patch di sicurezza aggiornate al mese di gennaio 2020.

L’aggiornamento ad Android 10 per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus è in fase di distribuzione per le varianti italiane dei due smartphone. Il pacchetto da scaricare ha un peso di circa 1.7 GB e viene distribuito, come al solito, via OTA a tutte le unità attive dei due smartphone. Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento è sufficiente andare nelle Impostazioni del telefono e consultare la relativa sezione dedicata agli aggiornamenti.

Ricordiamo, infine, che arriverà a febbraio l’aggiornamento per il Note 9 mentre gli smartphone della gamma Galaxy A inizieranno a ricevere l’update ad Android 10 a partire dal prossimo mese di aprile. Maggiori dettagli in merito alle tempistiche di aggiornamento per gli smartphone Samsung arriveranno, di certo, nei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.