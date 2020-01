Sony rilascia l’aggiornamento ad Android 10 per tre ex top di gamma

Buone notizie per i possessori di alcuni ex top di gamma di Sony. In queste ore, infatti, è partito l’atteso aggiornamento ad Android 10 per ben quattro smartphone della casa nipponica che, nel corso dei prossimi giorni, dovrebbero ricevere su tutte le unità attive l’update con la nuova versione del sistema operativo mobile di Google.

L’aggiornamento ad Android 10 è attualmente in corso di distribuzione per i Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Premium e XZ2 Compact. Tutti gli smartphone presentano il SoC Qualcomm Snapdragon 845. Il firmware in distribuzione ha un peso contenuto (meno di 1 GB) confermando come Sony non vada ad aggiungere particolari nuove funzioni al sistema operativo.

Come al solito, l’aggiornamento ad Android 10 è in corso di distribuzione via OTA. I possessori di uno degli smartphone elencati in precedenza potranno verificare la disponibilità del pacchetto d’aggiornamento tramite le Impostazioni del proprio device, recandosi nella sezione relativa agli aggiornamenti.

