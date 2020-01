Xiaomi Mi 10: numeri da record su AnTuTu

Il nuovo Xiaomi Mi 10 deve ancora essere presentato in via ufficiale ma il progetto è già stato anticipato da Xiaomi in occasione della presentazione del nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 865, il nuovo chipset top di gamma di Qualcomm che verrà proposto anche dal nuovo flagship di Xiaomi.

In queste ore, dalla Cina, arrivano le prime conferme in merito alle prestazioni del nuovo Snapdragon 865 sullo Xiaomi Mi 10. Secondo quanto riferito da un insider, infatti, il nuovo Xiaomi Mi 10 farebbe registrare un punteggio di 560 mila punti nei benchmark su AnTuTu confermando la potenza del nuovo SoC di Qualcomm.

Questo punteggio è superiore di circa 55 mila punti rispetto al punteggio medio fatto registrare dal ROG Phone 2 con Snapdragon 855+ e di quasi 70 mila punti rispetto ai OnePlus 7T e 7T Pro, anch’essi dotati di Snapdragon 855+, che insieme al ROG Phone 2 completano la top 3 degli smartphone più potenti secondo i benchmark di AnTuTu per Android. Per quanto poco indicativo considerando la differenza di sistema operativo, ricordiamo che il punteggio medio di iPhone 11 Pro su AnTuTu è pari a circa 547 mila punti.

Maggiori dettagli in merito alle prestazioni dello Snapdragon 865 e del nuovo Xiaomi Mi 10 arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni.