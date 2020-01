Sony Xperia 5 Plus: prime immagini per il nuovo smartphone nipponico

Sony si prepara a lanciare un nuovo top di gamma nel corso dei prossimi mesi. Il progetto in questione dovrebbe chiamarsi Sony Xperia 5 Plus e dovrebbe fare il suo debutto ufficiale in occasione del Mobile World Congress 2020 di Barcellona del prossimo mese di febbraio.

In attesa di ulteriori conferme ufficiali, l’insider OnLeaks ha diffuso le prime immagini e le prime informazioni relative al nuovo Sony Xperia 5 Plus. Lo smartphone, che continuerà ad utilizzare il formato 21:9, potrà contare su di un display OLED da circa 6.5-6.6 pollici di diagonale con bordi piatti. Le dimensioni complessive del device saranno 168,2 x 71,6 x 8,1 mm e ci sarà un doppio altoparlante frontale.

Tra le specifiche del nuovo smartphone di Sony troveremo anche un sensore di impronte digitali laterale, una tripla fotocamera posteriore a cui si affiancherà un sensore ToF ed una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. Il nuovo Sony Xperia 5 Plus dovrebbe presentare il SoC Qualcomm Snapdragon 865 e dovrebbe arrivare sul mercato con il sistema operativo Android 10 pre-installato.

Ecco il video render che ci mostra il possibile design del nuovo smartphone che Sony presenterà nelle prossime settimane. Per maggiori dettagli sul progetto sarà necessario attendere nuovi annunci ufficiali da parte della casa nipponica.