Sony: svelato il comparto fotografico del nuovo top di gamma in arrivo al MWC 2020

Tra poche settimane, in occasione dell’apertura del Mobile World Congress 2020, ci sarà il debutto del nuovo top di gamma di Sony. Lo smartphone, dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 865 con supporto al 5G e di un display OLED in 21:9 con risoluzione 4K e diagonale di 6.6 pollici, dovrebbe chiamarsi Xperia 1.1.

In queste ore, sono apparse online le prime informazioni in merito al comparto fotografico del nuovo top di gamma di Sony. Lo smartphone dovrebbe presentare ben cinque sensori posteriori con un sensore da 64 Megapixel 1/1.7″ affiancato da un sensore periscopico con zoom 5x, da altri due sensori da 12 Megapixel (un sensore da 1/1.5″ e un sensore grandangolare) e, infine, da un ToF da 2 Megapixel.

Maggiori dettagli in merito alle specifiche del comparto fotografico del nuovo Xperia 1.1 arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane. Come sempre, il top di gamma di Sony è molto atteso dagli appassionati anche se non sempre riesce a convincere utenti e critica. La casa nipponica, nonostante il crollo delle vendite della divisione mobile, sembra avere tutta l’intenzione di continuare ad investire nella famiglia Xperia.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti relativi al nuovo top di gamma che Sony lancerà in occasione del Mobile World Congress 2020.