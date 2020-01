Tre rinnova la sua offerta da 100 GB: 7,99 Euro al mese e attivazione gratis

Tre ha avviato una nuova campagna “winback” rivolta agli ex clienti passati ad altri operatori. Nel corso dei prossimi giorni, infatti, gli ex clienti Tre selezionati verranno contattati ed invitati ad attivare la nuova All-In 100 Plus, ora disponibile con attivazione azzerata invece che di 49 Euro (per chi resta in Tre per 24 mesi). L’offerta in questione può essere sottoscritta nei negozi dell’operatore solo dagli utenti che hanno ricevuto l’SMS per rientrare in Tre.

All-In 100 Plus include minuti illimitati e 100 GB al mese ad un costo di 7,99 Euro a rinnovo. E’ presente la funzione Giga Bank che permette di utilizzare il mese successivo i GB di traffico dati non utilizzati nel mese precedente. Da notare, inoltre, che l’offerta può essere attivata esclusivamente scegliendo l’addebito automatico dei rinnovi mensili su carta di credito o su conto corrente (sono accettate anche le “carte conto” con IBAN).

Chi preferisce attivare un’offerta con addebito residuo potrà puntare su Play 50 Plus che offre minuti illimitati e 50 GB al costo di 7,99 Euro al mese. Anche in questo caso l’attivazione dell’offerta è azzerata mentre il costo della SIM è pari a 10 Euro. Al momento, le nuove offerte Tre non hanno una data di scadenza ma continueranno ad essere attivabili solo dagli utenti selezionati dall’operatore.