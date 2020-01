Vodafone rilancia la Special Unlimited da 7 Euro al mese per gli ex clienti

In queste ore, Vodafone ha avviato una nuova campagna winback riservata agli ex clienti passati ad altro operatore. Chi riceverà il relativo SMS di rientro potrà recarsi in un negozio Vodafone per effettuare il passaggio ed attivare l’offerta Special Unlimited dal costo di appena 7 Euro al mese.

Quest’offerta speciale mette a disposizione dell’utente che passa a Vodafone un piano tariffario con minuti ed SMS illimitati e con ben 50 GB in 4G sotto rete Vodafone ogni mese. Per alcuni utenti, inoltre, il contributo di attivazione dell’offerta è azzerato mentre per altri è pari a 6 Euro.

A completare i costi di sottoscrizione dell’offerta Special Unlimited c’è il contributo per l’acquisto della SIM, pari a 10 Euro con 5 Euro di credito incluso, e la prima ricarica del credito obbligatoria (l’importo è a discrezione del rivenditore) per coprire i costi del primo mese. In totale, il passaggio dovrebbe costare intorno ai 20-25 Euro.

Per maggiori dettagli in merito alla nuova Special Unlimited di Vodafone potete fare riferimento al link che trovate in fonte all’articolo. Per ora, le offerte dovrebbero essere attivabili sino al prossimo 29 di gennaio. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti in merito alle offerte disponibili per chi vuole passare a Vodafone.