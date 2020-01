Xiaomi Mi A3 con le patch di gennaio ma ancora senza Android 10

Arriva un nuovo aggiornamento per Xiaomi Mi A3 ma non è probabilmente quello più agognato dai possessori dell’ultimo Android One del colosso cinese. Sì, perché col consueto ritardo rispetto ai diretti competitors, il device sta ricevendo in queste ore un update con le patch di sicurezza aggiornate a questo mese di gennaio 2020.

Il download è già disponibile via OTA e i primi feedback sono arrivati anche dall’Italia. Stando al changelog ufficiale, non ci sono novità di rilievo fatta eccezione per le già citate patch. Il pacchetto ha un peso di 59,4 MB e, lo sottolineiamo, è ancora basato su Android Pie 9.0.

Sì, perché nonostante lo smartphone sia stato lanciato in estate e, almeno sulla carta, avrebbe dovuto godere di rilasci rapidi sul fronte aggiornamenti, il major update ad Android 10 non è ancora arrivato. Qualche giorno fa vi abbiamo riportato un’indicazione ufficiale della divisione indiana di Xiaomi: si parlava di un roll out previsto a metà febbraio (è quindi ipotizzabile un arrivo in Italia entro la fine del prossimo mese) ma sul fronte europeo non sono ancora arrivate conferme in tal senso.

Tornando all’aggiornamento di oggi, è importante ricordare che può essere forzato il download anche passando tramite l’opzione “Aggiornamenti software” nelle impostazioni di sistema.

