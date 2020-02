Honor 9X Lite sarà un nuovo entry level e potrebbe avere i servizi Google

La gamma Honor si appresta a registrare il debutto del nuovo Honor 9X Lite. Si tratta di uno smartphone di fascia bassa che, stando alle prime indicazioni emerse online, potrebbe contare sui servizi Google, sul Play Store e su tutte le app scaricabili dallo store.

Il device, non ancora ufficiale, viene anticipato dall’immagine allegata di sotto che mostra una doppia fotocamera (con sensore principale da 48 Megapixel) e un sensore di impronte digitali posteriore. Al momento, i dettagli in merito al nuovo Honor 9X Lite sono ancora pochi.

Lo smartphone potrebbe presentare il SoC Kirin 710 abbinato a diverse combinazioni di RAM e storage, arrivando sul mercato europeo con un prezzo inferiore ai 200 Euro. La presenza dei servizi Google rappresenta un elemento importante per lo smartphone che potrebbe ottenere un discreto successo nella fascia bassa del mercato.

Per ora, in attesa di ulteriori informazioni, non ci resta che attendere l’effettivo annuncio ufficiale del nuovo Honor 9X Lite. Ricordiamo che, a causa del ban USA per Huawei, i nuovi smartphone Honor non potranno contare sui servizi Google e quindi molto probabilmente non arriveranno in Europa. Il nuovo Honor 9X Lite (probabilmente certificato prima del ban) potrebbe essere un’eccezione. Continuate a seguirci per saperne di più.