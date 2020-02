OPPO vuole esagerare: in arrivo uno smartphone con 7 fotocamere posteriori

OPPO potrebbe essere al lavoro su di un nuovo camera phone davvero estremo. Come conferma un brevetto depositato di recente in Cina, da cui è stata estrapolata l’immagine che alleghiamo qui di seguito, OPPO potrebbe lanciare uno smartphone con ben 7 fotocamere posteriori.

Il device su cui sarebbe al lavoro il costruttore cinese presenterebbe i sensori racchiusi in un modulo circolare oppure in un modulo esagonale, come indicato anche nell’immagine qui di sotto. Ad affiancare i sensori ci sarebbe l’immancabile flash.

Al momento, è bene sottolineare, non ci sono molte informazioni sul possibile smartphone con 7 fotocamere posteriori di OPPO. La casa cinese potrebbe presentare il progetto nel corso della seconda metà dell’anno e, quindi, maggiori dettagli potrebbero arrivare già nei prossimi mesi.

La gamma di sensori fotografici potrebbe essere completa e versatile con uno o più sensori adibiti agli scatti standard che verranno supportati da un sensore grandangolare, un teleobiettivo ed uno per le macro. In caso di effettivo debutto commerciale, il nuovo smartphone di OPPO dovrebbe essere un top di gamma a tutti gli effetti potendo contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865.

Maggiori dettagli in merito al progetto potrebbero arrivare a breve. Continuate a seguirci per tutte le novità in merito al nuovo camera phone di OPPO.