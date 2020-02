Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro hanno una data di presentazione ufficiale

Dopo i rumors degli ultimi giorni, in queste ore Xiaomi ha confermato in via ufficiale la data di presentazione dei nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro per il mercato globale. I nuovi top di gamma della casa cinese verranno presentati nel corso di un evento fissato il prossimo 23 febbraio a Barcellona, a margine dell’apertura del Mobile World Congress 2020.

Le versioni destinate al mercato cinese dei nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro saranno presentate il 13 febbraio, con un evento che sarà trasmesso in streaming. Xiaomi, a causa della diffusione del Coronavirus, ha cancellato la presentazione in pubblico, per il mercato cinese, dei nuovi top di gamma.

In attesa di ulteriori conferme, possiamo già ipotizzare che l’effettiva data di uscita dei nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro per il mercato europeo sarà fissata ad inizio del prossimo mese di marzo, dopo un breve periodo di pre-ordine. In sostanza, i nuovi top di gamma di Xiaomi arriveranno sul mercato in parallelo ai diretti rivali Galaxy S20.

Ulteriori informazioni sui nuovi device arriveranno di certo nelle prossime settimane. Ricordiamo che i prezzi dei nuovi Xiaomi Mi 10 dovrebbero essere molto alti con il Pro che potrebbe superare quota 1000 Euro.