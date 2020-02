Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro: i prezzi in Italia potrebbero essere molto più elevati del previsto

I nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro verranno presentati in via ufficiale nel corso delle prossime settimane e saranno pronti per la commercializzazione in Europa, molto probabilmente, entro la fine del primo trimestre del 2020. In attesa del debutto ufficiale, in queste ore emergono le prime informazioni sui prezzi italiani dei nuovi top di gamma di Xiaomi.

Secondo quanto riportato dal magazine Tuttoandroid, infatti, il nuovo Xiaomi Mi 10 arriverà sul mercato con un prezzo di 899 Euro mentre lo Xiaomi Mi 10 Pro costerà ben 1099 Euro, risultando senza alcun dubbio lo smartphone Xiaomi più costoso di sempre. Entrambi gli smartphone potranno contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 con supporto al 5G.

Da notare, inoltre, che al momento non è chiaro a quali varianti di RAM e storage dei nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro si riferiscano i prezzi indicati da questo importante leak di oggi. Maggiori dettagli in merito ai nuovi top di gamma di Xiaomi arriveranno, di certo, nel corso delle prossime ore.

La casa cinese, a causa della diffusione del Coronavirus, dovrebbe optare per una presentazione in streaming dei nuovi Mi 10 che poi dovrebbero essere pronti per la vendita su scala internazionale entro la fine del primo trimestre. Continuate a seguirci per saperne di più.