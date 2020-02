Samsung Galaxy A01 è pronto al debutto, ecco specifiche e prezzo

E’ tutto pronto per il debutto sul mercato del nuovo Samsung Galaxy A01, nuovo smartphone entry level della casa coreana. Il device sarà in commercio a partire dal prossimo 6 febbraio in Vietnam, con un prezzo di vendita che al cambio attuale è di circa 110 Euro. Successivamente, il nuovo A01 arriverà sul mercato internazionale con un possibile sbarco in Europa entro la fine del primo trimestre dell’anno in corso.

Il nuovo Samsung Galaxy A01 può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 439 supportato da 2 GB di memoria RAM, 16 GB di storage interno e una batteria da 3.000 mAh. Lo smartphone presenta anche un display da 5.7 pollici di diagonale con risoluzione HD+ e notch a goccia. A completare le specifiche tecniche troviamo una doppia fotocamera posteriore (13+2 Megapixel) ed una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Lato software, invece, il nuovo A01 presenta Android 10 con One UI 2.0.

Maggiori dettagli in merito ad un possibile debutto in Italia del nuovo Samsung Galaxy A01 potrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni. In caso di eventuale commercializzazione europea, è probabile che il prezzo del nuovo entry level si attesti intorno ad un listino di 150 Euro con la possibilità di registrare un rapido calo di prezzo nel corso delle settimane successive al debutto.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati al nuovo Samsung Galaxy A01.