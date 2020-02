BlackBerry: da agosto 2020 stop alla vendita di smartphone

A meno di sorprese, il prossimo mese di agosto terminerà ufficialmente la vendita di smartphone BlackBerry. Con la fine della partnership con la cinese TCL, che negli ultimi anni ha realizzato e commercializzato gli smartphone dello storico brand, un tempo vero e proprio punto di riferimento del settore di telefonia mobile, BlackBerry dovrebbe definitivamente uscire dal mercato smartphone.

Dal prossimo mese di agosto, TCL non realizzerà più smartphone a marchio BlackBerry. Il brand potrebbe rientrare sul mercato solo nel caso in cui venga individuato un nuovo partner in grado di prendere il posto della compagnia cinese che ha gestito gli smartphone BlackBerry negli ultimi anni senza però registrare i risultati di vendita sperati.

Chi ha acquistato, di recente, uno smartphone BlackBerry realizzato da TCL potrà contare su di un completo supporto software che sarà garantito sino ad almeno il mese di agosto del 2022. Nel corso dei prossimi mesi scopriremo se il marchio BlackBerry avrà un futuro nel settore di telefonia e se, quindi, arriveranno nuovi smartphone (con sistema operativo Android) sul mercato nel corso del prossimo futuro.

Di seguito il comunicato ufficiale con cui viene ufficializzata l’interruzione della partnership con TCL. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul futuro del brand.