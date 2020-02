Samsung Galaxy S20: ecco data di uscita e bonus pre-order in Europa

Si avvicina il debutto ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S20. I tre top di gamma della casa coreana verranno svelati in via ufficiale in occasione dell’evento organizzato da Samsung il prossimo 11 febbraio. Nel corso dell’evento ci sarà anche il debutto del nuovo Galaxy Z Flip.

In queste ore, arrivano le prime conferme in merito all’effettiva data di uscita europea dei nuovi Samsung Galaxy S20 ed al bonus che Samsung riserverà a chi effettuerà il preordine di uno dei nuovi top di gamma (scegliendo quindi di pagare per intero il prezzo di listino).

I nuovi Samsung Galaxy S20 saranno disponibili nei negozi europei a partire dal prossimo 13 marzo, una settimana dopo il possibile arrivo nei negozi in Nord America. I tre nuovi S20 saranno disponibili in contemporanea. Per quanto riguarda i preordini, invece, l’apertura ufficiale dovrebbe avvenire subito dopo la presentazione.

I clienti che effettueranno il preordine di un nuovo Samsung Galaxy S20 entro il prossimo 8 marzo riceveranno in regalo le nuove Galaxy Buds+ (dal valore di 169,99 Euro in Europa). Per ora, in conclusione, non ci resta che attendere il prossimo 11 febbraio per scoprire tutti i dettagli sui nuovi S20, in particolare per quanto riguarda quelli che saranno gli effetti prezzi di vendita.