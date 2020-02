Redmi K30 Pro: il comparto fotografico potrebbe non essere al livello di altri top di gamma

Tra le novità in arrivo nelle prossime settimane c’è anche il nuovo Redmi K30 Pro, il futuro top di gamma del marchio di Xiaomi. A differenza dei nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, che come visto in queste ore punteranno fortissimo sul comparto fotografico, il nuovo flagship di Redmi potrebbe non concentrarsi particolarmente sui sensori fotografici.

Il nuovo Redmi K30 Pro dovrebbe, infatti, presentare un sensore principale da 64 Megapixel, probabilmente lo stesso del K30, rinunciando al sensore da 108 Megapixel che troveremo sui top di gamma di Xiaomi, i nuovi Mi 10 e Mi 10 Pro, che debutteranno nel corso delle prossime settimane.

A gestire il funzionamento del Redmi K30 Pro ci sarà, invece, il SoC Qualcomm Snapdragon 865 che sarà supportato da diverse combinazioni di RAM e storage e garantirà agli utenti la possibilità di sfruttare il 5G. Il device arriverà sul mercato con Android 10 e con un ampio display AMOLED di cui, per il momento, non si conoscono i dettagli.

Ulteriori informazioni sul futuro Redmi K30 Pro arriveranno nelle prossime settimane. Continuate, quindi, a seguirci per tutti gli aggiornamenti relativi al nuovo flagship di Redmi che dovrebbe debuttare in Cina entro la fine del primo trimestre dell’anno in corso per poi arrivare sul mercato internazionale successivamente.