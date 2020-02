Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro con una fotocamera da 108 MP?

Mentre c’è ancora fermento per capire come si svolgerà l’evento di presentazione (a cause del coronavirus si potrebbe optare per un “semplice” evento in diretta streaming), Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro continuano ad essere sotto i riflettori soprattutto per quanto riguarda le indiscrezioni sulla loro scheda tecnica.

Nei giorni scorsi, in questo articolo, vi parlammo delle possibili differenze tra i due smartphone, probabilmente non tantissime come ci si potrebbe aspettare. A conferma di ciò oggi arriva un’anticipazione dei ragazzi di Xda Developers, relativa al comparto fotografico.

Ebbene, sia Xiaomi Mi 10 che Xiaomi Mi 10 Pro dovrebbero arrivare con un sensore principale con risoluzione da 108 MP. Si tratta, ovviamente, di una caratteristica decisamente innovativa, anche se è opportuno ricordare che il colosso cinese ha già lanciato uno smartphone con fotocamera da 108 MP, il Mi Note 10 Pro (o Mi CC9 Pro per gli utenti cinesi).

Si tratta, in ogni modo, del sensore Samsung ISOCELL Bright HMX che sarà poi montato anche sul futuristico Xiaomi Mi Mix Alpha (nome in codice Draco; Umi e Cmi sono invece quelli relativi al Mi 10 e Mi 10 Pro). Mancano ormai pochi giorni alla presentazione ufficiale e sarà interessante scovare gli altri dettagli in comune tra i due device oltre alla già citata fotocamera, allo Snapdragon 865, ad Android 10 e tanto altro.