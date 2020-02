Honor V30 e V30 Pro: in arrivo in Europa anche senza servizi Google

Nel corso dell’evento di presentazione in programma la prossima settimana, organizzato per sopperire alla cancellazione del Mobile World Congress, Honor dovrebbe presentare in Europa i nuovi Honor V30 e V30 Pro. I due smartphone, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbero arrivare in Europa anche senza i servizi Google.

In qualità di marchio di Huawei, infatti, Honor non può certificare i suoi nuovi smartphone Android che non possono contare sui servizi Google (e sulle app del Play Store) ma dovranno accontentarsi dei nuovi Huawei Mobiles Services. Secondo le prime indiscrezioni, i nuovi Honor V30 e V30 Pro dovrebbero arrivare sul mercato con il SoC Kirin 990 e con il supporto 5G. A completare le specifiche tecniche ci saranno 8 GB di RAM ed una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 40 Megapixel.

I nuovi Honor V30 e V30 Pro potranno contare sul sistema operativo Android 10 personalizzato dalla EMUI ma non avranno a disposizione il Play Store e i servizi Google (gli utenti potranno installarli manualmente). Maggiori dettagli in merito ai nuovi smartphone di Honor dovrebbero arrivare nel corso dell’evento in programma lunedì prossimo.

Ricordiamo che in Italia è disponibile da diverse settimane il Huawei Mate 30 Pro, il top di gamma della casa cinese con i Huawei Mobile Services. Lo smartphone può essere acquistato a circa 950 Euro.