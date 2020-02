Huawei P40 Lite è ufficiale e non ha i servizi Google

Huawei ha svelato in queste ore il nuovo Huawei P40 Lite, nuovo mid-range che va ad arricchire la gamma europea del costruttore cinese ma che non potrà contare sui servizi Google e sulle app del Play Store. Lo smartphone sarà in vendita ad un prezzo di 299 Euro con una data di uscita fissata per la seconda metà di marzo.

Alla base del progetto c’è l’ottimo SoC Kirin 810 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Il nuovo Huawei P40 Lite può contare, inoltre, su di un display IPS da 6.4 pollici con foro per la camera anteriore e risoluzione Full HD+.

Lo smartphone presenta dimensioni pari a 159,2 x 76,3 x 8,7 mm per 183 grammi di peso e integra una batteria da 4200 mAh. Il comparto fotografico include una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX586 da 48 Megapixel, sensore grandangolare da 8 Megapixel, sensore per le macro da 2 Megapixel e sensore di profondità da 2 Megapixel.

Lato software troviamo il sistema operativo Android 10 con EMUI 10 ma senza i servizi Google. Da segnalare anche il supporto Dual SIM e la presenza di un sensore di impronte digitali laterale. Per quanto riguarda la commercializzazione in Italia, sarà necessario attendere i prossimi giorni per scoprire maggiori dettagli.