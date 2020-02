Le Samsung Galaxy Buds+ arriveranno anche in rosso?

Presentate martedì scorso nel corso dell’evento Unpacked, le Samsung Galaxy Buds+, come molti di voi già sapranno, sono già disponibili al pre-ordine su Amazon, con spedizioni che partiranno il prossimo 24 febbraio (clicca qui per acquistarle: SAMSUNG Galaxy Buds+ Auricolari Wireless, Tre microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Suoni ambientali, Autonomia: Tot 22 Ore (Auricolari 11 Ore + Custodia 11 Ore), 2020 [vers. Italiana], Nero).

Come vi anticipammo, la nuova generazione delle cuffiette true-wireless del colosso coreano è disponibile al momento in bianco, nero e blu. Presto, però, potrebbe aggiungersi una nuova versione in rosso fiammante. L’immagine che vedete in alto si riferisce proprio alle nuove arrivate anche se la fonte in questione per il momento parla di un’esclusiva dell’operatore coreano KT.

Non sarebbe di certo una novità per quanto riguarda Samsung che nel tempo ci ha abituati al lancio di nuove colorazioni successive all’arrivo sul mercato dei suoi device di punta. Potrebbe accadere lo stesso anche coi nuovissimi Galaxy S20, attesi – oltre che in rosso – anche in “Positive Blue e Cloud White”. Insomma, nelle prossime settimane la lineup potrebbe arricchirsi e non di poco.

Per chi non lo sapesse, le Samsung Galaxy Buds+ vantano una batteria più capiente di circa il 40% rispetto al precedente modello (arriva a 85 mAh), 11 ore di autonomia in riproduzione, miglior latenza nelle sessioni gaming, controlli touch e supporto ai controlli vocali e al Bluetooth 5.0.