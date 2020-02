Oppo A31 è ufficiale: tripla fotocamera posteriore e ottima batteria

Ne avevamo parlato soltanto qualche giorno fa, riprendendo i primi rumors a riguardo: oggi è arrivata anche l’ufficialità di Oppo A31, versione (stra) aggiornata dell’omonimo modello lanciato nel 2015 ma che sembra appartenere alla preistoria. Si tratta di uno smartphone di fascia medio-bassa e che, almeno in un primo momento, sarà lanciato in Indonesia: vedremo se nelle prossime settimane arriveranno notizie su un arrivo in Europa.

Oppo A31 si presenta con un bel display da 6.5 pollici, in risoluzione HD+, con aspect ratio 20:9 e cornici sottilissime (solo il chin ha uno spessore non di poco conto). Nel notch a goccia è presente la fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0), mentre sul retro (dov’è piazzato anche il lettore delle impronte digitali) trova spazio una tripla fotocamera posteriore da 12+2+2 MP, capace di registrare video a 1080p a 30 frame per secondo.

Il processore scelto dall’azienda cinese in questo caso è un Helio P35 di MediaTek, completato dalla scheda grafica Power VR GE8320 e accompagnato da 4 GB di memoria RAM più 128 GB di storage interno. Bene, anzi benissimo, la batteria da 4.230 mAh, mentre c’è da segnalare la presenza di Radio FM, Bluetooth 5.0, jack audio da 3.5 mm e, purtroppo, microUSB 2.0.

Oppo A31 arriva in “Fantasy White e Mystery Black” e costa 2.599 rupie indonesiane: al cambio attuale fanno poco meno di 180 euro.