Oppo Find X2 al top per quanto riguarda l’autonomia

Oppo Find X2 sta facendo parecchio discutere negli ultimi giorni: al di là del rinvio della presentazione ufficiale (inizialmente programmata per il 22 febbraio ma ora spostata a marzo, clicca qui per saperne di più), sono alcune specifiche tecniche trapelate (e in alcuni casi confermate) del futuro top di gamma ad incuriosire.

A rendere il tutto ancora più appetibile ci pensa il tweet odierno di Ice Universe che stavolta mette l’autonomia di questo smartphone sotto i riflettori. Più in particolare, il noto leaker spiega che i valori in cinese mostrati nello screenshot si riferiscono a un 81% di batteria residua con 4.5 ore di utilizzo (display attivo per oltre 2 ore). Non solo: l’aspetto più interessante è che, oltre al 5G sempre attivo, c’è il contemporaneo utilizzo della risoluzione in QHD+ del display, con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Per intenderci, sono due specifiche che possiedono i nuovi Samsung Galaxy S20 ma che in quel caso non possono coesistere.

Insomma, l’autonomia di Oppo Find X2 potrebbe essere davvero strabiliante. Senza dimenticare che il flagship è atteso con a bordo uno Snapdragon 865, una selfie-cam da 32 MP e una ricarica rapida che arriverebbe fino a 65 W, addirittura 50 W in caso di utilizzo della tecnologia wireless. Premesse davvero eccezionali.