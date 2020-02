Samsung Galaxy A50 nella colorazione corallo in offertissima su Amazon

Da 299 a 249,99 euro, con spedizione inclusa che è uno dei vantaggi della formula “Venduto e spedito da Amazon”: è questa l’ottima offerta che oggi Amazon propone per Samsung Galaxy A50, apprezzatissimo medio gamma che soprattutto nella parte finale del 2019 è stato tra i più venduti in Italia.

L’offerta è di certo tra le migliori mai apparse online per questo smartphone, peraltro proposto in quest’occasione in quella che senza dubbio è la colorazione più originale della lineup, quella “corallo“. L’invito è quello di non farsi scappare quest’opportunità considerato che, come spesso accade sulla popolare piattaforma di e-commerce, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Di Samsung Galaxy A50 abbiamo già parlato in diverse occasioni in passato: si tratta di un device che si presenta con un bel display Super AMOLED da 6.4 pollici con notch a goccia (dalle linee particolarmente tonde) e risoluzione in Full HD+. Non è tutto: a bordo c’è un Exynos 9610 con 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno, mentre la batteria arriva a 4.000 mAh di capacità. Bene anche la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 25 MP ma a catturare l’attenzione di questo mid-range è di certo la sua incredibile tempestività in fatto di aggiornamenti mensili: spesso è tra i primissimi (se non il primissimo) Android a ricevere le patch di sicurezza.

Samsung Galaxy A50 è in offerta su Amazon a 249,99 euro, spedizione inclusa: Samsung Galaxy A50 Display 6.4", 128 GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 4000 mAh, 4G, Dual SIM Smartphone, Android 9 Pie, (2019) [Versione Italiana], Coral