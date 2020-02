Samsung Galaxy S10 Plus: ottime offerte su Amazon per le varianti da 128 e 512 GB

In attesa del debutto dei nuovi Galaxy S20, continuano le offerte riservate agli ex top di gamma coreani. Oggi vi segnaliamo un paio di ottime offerte dedicate al Samsung Galaxy S10 Plus, il flagship di Samsung dello scorso anno che, a distanza di circa un anno dal suo debutto, continua ad essere uno dei terminali più interessanti sul mercato.

Grazie alle offerte Amazon di oggi è possibile acquistare il Samsung Galaxy S10 Plus con 128 GB ad un prezzo di appena 670 Euro mentre il Galaxy S10 Plus da 512 GB torna nuovamente disponibile al suo prezzo minimo storico di 779 Euro.

Ecco i link per sfruttare le offerte riservate alla gamma S10 Plus:

Il Samsung Galaxy S20 Plus presenta un display da 6.4 pollici con risoluzione QHD+ e può contare sul SoC Exynos 9820 supportato da 8 GB di memoria RAM. Il device è già stato aggiornamento ad Android 10 con il debutto anche della nuova One UI 2.0, la nuova versione della UI della casa coreana.

Ricordiamo, inoltre, che sono già disponibile in preordine su Amazon i nuovi Samsung Galaxy S20 con consegne previste a partire dal prossimo mese di marzo. Ecco i link: