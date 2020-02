Surface Go 2: nuove conferme sulle specifiche

Nel corso della prossima primavera Microsoft dovrebbe presentare il nuovo Surface Go 2, seconda generazione del tablet “entry level” della gamma Surface. Stando alle prime indiscrezioni emerse in queste ore online, il nuovo Surface Go 2 dovrebbe presentare, per quanto riguarda le specifiche, un netto upgrade rispetto all’attuale Surface Go.

Il nuovo Surface Go 2, infatti, dovrebbe poter contare sul processore Intel Core m3-8100Y, una soluzione non recentissima ma in grado di garantire un netto upgrade rispetto all’attuale Intel Pentium Gold 4415Y. Da segnalare, inoltre, che il Go 2 potrebbe essere disponibile esclusivamente nella variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno, abbandonando il formato 4/64 GB.

Già al lancio, inoltre, il nuovo tablet di Microsoft dovrebbe essere proposto sia in versione Wi-Fi che in versione 4G. Resta da capire quale sarà il prezzo. L’attuale Surface Go, nella variante 4/64 GB, costa, al netto di offerte e promozioni, circa 400 Euro mentre la versione 8/128 GB costa più di 500 Euro (non considerando la tastiera cover).

Non dovrebbero esserci modifiche nel form factor con il display da 10 pollici in 3:2 che sarà confermato. Maggiori dettagli sul nuovo entry level della gamma Surface arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.