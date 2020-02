Samsung Galaxy A41: render e specifiche del nuovo mid-range

Samsung dovrebbe presentare a breve il nuovo Samsung Galaxy A41. Lo smartphone, già al centro nelle scorse settimane di diversi rumors, si mostra in una serie di nuovi render diffusi da OnLeaks che ci vanno anche a confermare alcune specifiche tecniche.

Il device presenterà dimensioni pari a 150 x 70 x 7,9 mm. Al momento, non ci sono ancora informazioni precise sulla diagonale del display ma lo smartphone sarà più grande del compatto Galaxy A40 che presenta dimensioni pari a 144.4 x 69.2 x 7.9 mm, risultando quindi decisamente più piccolo per quanto riguarda l’altezza.

A gestire il funzionamento del nuovo Samsung Galaxy A41 troveremo il SoC MediaTek P65. Lo smartphone potrà contare su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel ed arriverà sul mercato con il sistema operativo Android 10 pre-installato e personalizzato dalla One UI 2.0.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, non ci resta che dare un’occhiata al video render diffuso da OnLeaks oggi. Lo smartphone dovrebbe essere svelato nel giro di pochi giorni o, al massimo, di poche settimane per poi arrivare sul mercato in primavera.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy A40, uno dei pochissimi smartphone “compatti” ancora disponibili sul mercato, può essere acquistato ad un prezzo di circa 180 Euro direttamente su Amazon. Ecco il link per l’acquisto.