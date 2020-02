Vodafone lancia la nuova Special 50 Digital Edition per gli ex clienti

A partire da oggi è attiva una nuova campagna winback di Vodafone che sta proponendo ad alcuni ex clienti selezionati la possibilità di attivare la nuova Special 50 Digital Edition. Si tratta di un’offerta speciale molto interessante che include minuti illimitati e 50 GB in 4G al costo di 7 Euro al mese (gli SMS sono tariffati a consumo al costo di 29 centesimi cadauno).

L’offerta in questione è riservata ad ex clienti selezionati, senza un particolare limite per quanto riguarda l’operatore di provenienza. Per attivare la nuova Special 50 Digital Edition sarà necessario attendere la ricezione dell’SMS di invito e recarsi poi in un negozio Vodafone, entro la data di scadenza riportata nel messaggio, per completare l’attivazione. Maggiori dettagli sull’offerta sono disponibili sul sito ufficiale Vodafone.

Da notare che la nuova Special 50 Digital Edition di Vodafone è disponibile con attivazione gratuita mentre il costo della SIM è pari a 10 Euro con 5 Euro di credito. A completare i costi iniziali per sottoscrivere l’offerta troviamo una prima ricarica obbligatoria il cui importo è a discrezione del rivenditore. In totale, per attivare l’offerta sarà necessaria una spesa minima di 20 Euro, primo mese compreso.

Eventualmente, chi attiva Special 50 Digital Edition potrà abbinare all’offerta anche uno smartphone a rate.