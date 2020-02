Vodafone: le offerte winback ora hanno un “prezzo bloccato” per 36 mesi

Vodafone ha avviato una nuova campagna di offerte winback continuando a proporre la sua Special Unlimited agli ex clienti. L’offerta in questione include minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 GB in 4G al costo di 7 Euro al mese. L’offerta è disponibile con attivazione gratuita ma con un costo della SIM di 10 Euro (con 5 Euro di credito).

La novità interessante è rappresentata dal fatto che nel tradizionale SMS con cui Vodafone contatta i suoi ex clienti viene ora chiarito che l’offerta in questione ha un prezzo bloccato per 36 mesi. In sostanza, stando a quanto si legge dall’SMS, è possibile ipotizzare che chi attiva la nuova Special Unlimited sarà protetto dalle immancabili rimodulazioni di Vodafone per tre anni.

Ecco il testo del messaggio che Vodafone invia ai suoi ex clienti:

Torna in Vodafone, PREZZO BLOCCATO PER 36 MESI! Solo per te 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese; costo SIM e attivazione a 10 euro. Rete Sicura gratis il primo mese e poi 1,49 euro/mese (salvo disattivazione) e per ulteriori dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo vai su voda.it/wb11 o chiama il numero verde 800 034 663. Vieni nei nostri negozi entro il 24 Febbraio 2020 per attivare l’offerta.

Ricordiamo che chi ha Vodafone come operatore di casa può sfruttare l’opzione Giga Family per avere sino a 100 GB aggiuntivi ogni mese