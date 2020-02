Xiaomi Mi A3: il ritardo dell’aggiornamento ad Android 10 è colpa del Coronavirus

Lo Xiaomi Mi A3 è la terza generazione dell’Android One della casa cinese. A differenza dei suoi predecessori, che hanno ricevuto il primo major update in tempi abbastanza rapida, lo smartphone è ancora in attesa dell’aggiornamento ad Android 10, il primo dei due major update previsti per il Mi A3.

L’update, più volte rimandato nel corso degli ultimi mesi, sarebbe dovuto arrivare nel corso della metà di febbraio come annunciato ufficialmente dalla casa cinese. In queste ore, Sumit Sonal, brand lead di Xiaomi India, ha confermato che l’aggiornamento è in ritardo e la causa che ha costretto Xiaomi a posticipare il rilascio dell’update è l’epidemia di Coronavirus in Cina.

La diffusione del virus, infatti, ha rallentato i lavori di sviluppo dell’aggiornamento ad Android 10 non rendendo possibili a Xiaomi il rispetto delle tempistiche annunciate per il rollout dell’update per lo Xiaomi Mi A3. Al momento, Xiaomi è ancora al lavoro e deve ottenere la certificazione finale prima di poter avviare il rollout.

Ricordiamo che lo Xiaomi Mi A3 è uno degli Android One più economici sul mercato. Il device presenta il SoC Snapdragon 665, un display HD+ da 6.1 pollici, 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Ad oggi è possibile acquistare il Mi A3 a circa 185 Euro.