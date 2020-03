AirPods di terza generazione in arrivo tra qualche mese?

Torniamo a parlare di AirPods e del prossimo modello che, nonostante le difficoltà di produzione dovute al coronavirus, dovrebbe arrivare nel corso di questo 2020. E’ Digitimes a parlare delle cuffiette true-wireless più diffuse al mondo, in un rapporto in cui si evidenzia come il successo del prossimo modello potrebbe essere influenzato non tanto dalla produzione zoppicante, ma dal gran numero di Apple Store chiusi in giro per il mondo.

L’aspetto più interessante riguarda, ovviamente, le caratteristiche di questa nuova versione di AirPods. Al contrario di quanto ipotizzato fino ad oggi, non si tratterà di una variante Lite delle più recenti AirPods Pro (lanciate nello scorso autunno), ma di una vera e propria terza generazione che seguirà quindi quella ufficializzata nel marzo 2019.

La produzione dovrebbe cominciare nel corso del secondo trimestre di quest’anno: le AirPods di terza generazione dovrebbero mantenere lo stesso design del modello precedente, aggiungendo una qualità del suono molto simile alle Pro, pur senza cancellazione attiva del rumore e senza i gommini.

Vale la pena ricordare che le AirPods Pro, tra le altre cose resistenti anche all’acqua e al sudore, costano 279 euro (è possibile acquistarle su Amazon tramite questo link: Apple AirPods Pro) , esattamente 100 in più della seconda generazione con ricarica wireless inclusa.