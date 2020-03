Realme 6i è ufficiale: quad-cam posteriore, batteria da 5.000 mAh e ottimo prezzo

E’ stato ufficializzato poco fa Realme 6i, nuovo entry-level dell’azienda cinese per il momento lanciato in Myanmar ma che presto dovrebbe approdare anche in altri mercati. Andiamo a scoprirne le caratteristiche tecniche, sottolineando un design senza particolarità degne di nota, con cornici frontali piuttosto spesse e parte posteriore caratterizzata dal modulo fotografico “a semaforo” e dalla presenza del sensore per le impronte digitali.

Realme 6i si presenta con un display da 6.52 pollici con risoluzione in HD+, notch a goccia e protezione Gorilla Glass 3. Il processore è un Helio G80 di MediaTek, completato da una GPU ARM Mali-G52 2EEMC2 e accompagnato da 3/4 GB di memoria RAM più 64/128 GB di storage interno espandibili fino a 512 GB con micro SD.

Dicevamo della quadrupla fotocamera posteriore, così composta: sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 8 MP con angolo di visione da 119 gradi, macro da 2 MP e rilevatore di profondità in bianco e nero da 2 MP. La selfie-cam arriva invece ad una risoluzione da 16 MP.

Realme 6i arriva con Android 10 di serie e con una batteria da 5.000 mAh; interessante non solo la ricarica rapida a 18 W ma anche quella inversa (cablata). Lo smartphone sarà in vendita dal 29 marzo e costerà, tenendo presente il cambio attuale circa 150 e 175 euro, rispettivamente per le versioni da 3+64 GB e 4+128 GB.